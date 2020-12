En décembre, Netflix fait durer la magie des fêtes jusqu’au bout. Tel le Père Noël qui laisse son cadeau en dessous du sapin, la plateforme rendra disponible La Chronique des Bridgerton le 25 décembre prochain.

Considérée comme LA série la plus attendue de l’hiver (le nombre de vues de la bande-annonce sur Youtube en est la preuve), cette dernière est une romance inspirée des bouquins Bridgerton écrits par l’Américaine Julia Quinn et parus entre 2000 et 2016. L’histoire se déroule au début du XIXe siècle, à Londres, et se penche sur les aventures des huit enfants du puissant vicomte Bridgerton dans leur quête de l’amour.

La première saison de ce qui est déjà considéré comme un doux mélange entre Downton Abbey et Gossip Girl est centrée sur l’histoire de Daphné Bridgerton, l’aînée de la fratrie, qui est confrontée à une concurrence féroce et à des rumeurs fâcheuses alors qu’elle cherche un homme à épouser.

Shonda Rhimes aux commandes

Si le trailer a de quoi donner l’eau à la bouche au public, c’est avant tout les noms de Shonda Rhimes, créatrice de la série, et sa société Shondaland, qui ont suscité l’attention. Véritable papesse des séries américaines, celle-ci est à l’origine des succès tels que Grey’s Anatomy, Scandal, How to get away with murder ou encore Private Practice. On s’attend donc à ce que La Chronique des Bridgerton soit à la hauteur de sa réputation.