Dans Game of Thrones, Rebecca Van Cleave fut engagée comme doublure pour la scène où Cersei devait marcher nue dans la ville sous les huées de la foule.

C’était la première fois qu’elle se déshabillait à l’écran et elle n’est pas près de l’oublier : "C’était une des expériences les plus effrayantes, merveilleuses et gratifiantes que j’aurais jamais pu imaginer, a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly. Jamais en un million d’années je n’aurais pensé me trouver à Dubrovnik entourée de centaines de figurants et de techniciens me lançant de la nourriture, mais c’était extraordinaire." On la croit sur parole.