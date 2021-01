"La méthode, le style, le panache, le talent : il a tout de Lupin”, dit à son sujet l’inspecteur Youssef Guedira. Et venant d’un tel connaisseur du “gentleman cambrioleur”, c’est de toute évidence un compliment. D’autant qu’il y a derrière cet apparent “talent” pas mal de travail.

Omar Sy le confesse, il n’est pas spécialiste de Lupin au départ. “Honnêtement, j’ai dû me spécialiser. Quand on grandit en France, on sait forcément qui c’est : le haut-de-forme, le monocle, la cape, tout ça. Je suis un enfant des années 1980, donc j’ai plutôt lu les mangas et vu les séries animées japonaises inspirées de Lupin.”