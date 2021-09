Les barakis, historiquement, ce sont les immigrés italiens qui sont venus travailler dans les mines de charbon pour faire la prospérité de la Belgique et qu’on a logés dans des baraquements ou "baraques". Le terme "baraki" est toutefois devenu péjoratif aujourd’hui - désignant des personnes qui manquent de bonnes manières ou venant d’une classe sociale basse - mais la série remet les pendules à l’heure. "On n’est pas là pour se moquer, au contraire, insiste Pablo Andres, célèbre pour son personnage humoristique de l’agent Verhaegen, au casting de la nouvelle série de la RTBF. J’aime la poésie du terroir, la vérité des gens et la diversité de notre pays. Et, au contraire, les barakis sont une force ! Ils sont même une fierté car ils font partie intégrante de notre culture et pays. C’est une richesse !"

Et après 100 % Loup , on vous a une nouvelle fois proposé le rôle du "méchant" dans cette série qui suit les (més)aventures de la famille Berthelet.