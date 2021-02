Soutenue par le puissant groupe ViacomCBS, Paramount+ compte se démarquer de la concurrence avec une double formule. La première, à 4,99 $ par mois, donnera accès à 30 000 épisodes de séries, 2 500 films, 50 séries originales et… de la publicité. La deuxième, à 9,99 $ mensuels, supprimera les "réclames" et permettra d’accéder à des événements sportifs en direct.

L’objectif est ambitieux : atteindre entre 65 et 75 millions d’abonnés et des rentrées financières de 7 milliards de dollars à l’horizon 2024. Et pour ce faire, pas moins de 5 milliards de dollars vont être investis dans les contenus d’ici là.

Disponible dès le 4 mars prochain aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine, Paramount+ sera accessible dans les pays nordiques dès le 25 mars et à la moitié de l’année en Australie. Le reste de l’Europe devrait être touché dans les prochains mois.