Phoebe Dynevor, alias Daphné Bridgerton, a appris son métier sur le tas. Elle brille de mille feux dans la série la plus regardée du moment… Interview.

Produite par Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy et Scandal) et composée de huit épisodes, La Chronique des Bridgertone st inspirée des romans éponymes de Julia Quinn. Elle conte l’histoire de cette famille et plus particulièrement celle de leur fille aînée, Daphné. C’est Phoebe Dynevor, jeune anglaise de bientôt 26 ans qui lui prête ses traits. Même si son nom est difficile à prononcer, vous n’avez pas fini de l’entendre… Nous suivons donc dans cette série, cette jeune Daphné Bridgerton qui fait son entrée dans le Monde, en l’an 1813. La demoiselle semble promise à un brillant avenir. Jusqu’à ce qu’elle se retrouve piégée par un soupirant mal attentionné. Daphné passe alors un pacte avec le duc de Hastings pour sauver sa réputation et son honneur et s’attirer de nouveaux prétendants.