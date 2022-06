C'est la douche froide pour Marvel. Habitué aux triomphes et aux records du box-office, le studio vient de subir une déconvenue de taille. D'autant plus surprenante que, pour une fois, les critiques étaient vraiment très positives. Mais les chiffres sont implacables et selon le calcul d'audience effectué par Samba TV, le premier épisode de Miss Marvel, brillamment signé par nos compatriotes Adil El Arbi et Bilall Fallah, a réalisé le pire démarrage de toutes les séries Marvel sur Disney+.

Pire, le mot n'est pas trop faible. Jusqu'à maintenant, ce triste record était détenu par Hawkeye depuis novembre 2021, avec 1,5 million de spectateurs américains seulement durant les cinq premiers jours. Un score décevant, comparé à ceux de Loki (2,5 millions), The Falcon and the Winter Soldier (1,8 million) ou WandaVision (1,6 million). Et pourtant, Miss Marvel a fait deux fois moins bien, en n'attirant que 750.000 fans en cinq jours.

Si le résultat n'est clairement pas à la hauteur de la mise en scène ni des attentes, il est aussi à relativiser. Toujours selon Samba TV, qui ne fournit cette fois pas de donnée chiffrée, Miss Marvel a réalisé le meilleur résultat de toutes les séries auprès de la génération Z, à savoir les personnes nées entres 1997 et 2010. Or, les aventures de l'adolescente d'origine pakistanaise s'adresse avant tout aux plus jeunes.

Autre point très positif: la série a réussi son objectif visant la diversité, puisque les spectateurs noirs, hispaniques et asiatiques sont plus nombreux que pour les autres sagas sur Disney+. Avec le bouche à oreille, l'audience des épisodes suivants pourrait aussi grimper.

Comme quoi, il ne faut pas s'arrêter uniquement aux chiffres bruts.