Voilà, c'est terminé. La saison 2 des'est refermée sur une image que les fans ne sont pas près d'oublier. Et qui va ravir les fans de la trilogie originale.

Pour cet ultime épisode, Jon Favreau et le réalisateur Peyton Reed ont frappé fort. Et créé une toute nouvelle mythologie, tout en faisant le lien avec la précédente.

Dernier avertissement, si vous ne voulez découvrir cette conclusion par vous-mêmes sans rien en savoir, c'est le moment de quitter cet article et de foncer sur la plateforme Disney+ pour trois quarts d'heure de pur bonheur.

Comme annoncé lors de l'épisode précédent, Mando n'a plus qu'une idée en tête: sauver l'enfant. Donc, prendre d'assaut le croiseur impérial léger de Moff Gideon. Même avec l'aide de Boba Fett, Bo-Katan, Koska Reeves, Cara Dune et Fennec Shand, la mission paraît impossible. Le vaisseau est en effet protégé par un régiment de Dark Troopers, des droïdes à la force surhumaine et résistant à presque toutes les armes connues dans la galaxie. La ruse peut fonctionner une fois, permettre de mettre la main sur le maître des lieux, les expulser dans le vide et récupérer Grogu, mais les problèmes ne sont pas finis pour autant.

En reprenant le sabre noir à Moff Gideon, Mando devient, de fait, l'héritier du trône mandalorien. Le transmettre à Bo-Katan ne servirait à rien: il ne peut être gagné qu'au combat, en battant son ancien propriétaire... Comme si cela ne suffisait pas, les Dark Troopers projetés dans l'espace ont tôt fait de revenir à la charge. Et personne n'a les moyens de les vaincre. Personne, sauf un Jedi. Qui débarque en X-Wing, armé d'un sabre laser vert. Sous la cape, tout le monde l'a déjà reconnu. Et lorsqu'il enlève son capuchon, c'est bien Luke Skywalker qui apparaît, dans sa version jeune. Un Luke Skywalker généré par CGI, d'un réalisme troublant. Sans doute interprété par Mark Hamill lui-même avant d'être transformé digitalement, puisque son nom apparaît en grand dans le générique final.

Le livre de Boba Fett

Un retour inattendu, qui fait l'effet d'une bombe. Voilà The Mandalorian complètement raccroché à la trilogie originale, ce qui risque de générer des discussions acharnées sur les forums de fans. Et ce n'est pas tout. Avant qu'apparaissent les voix des doublages dans de nombreuses autres langues, Jon Favreau livre une scène en forme de copier-coller du Retour du Jedi. Mais avec Boba Fett qui mène l'action, cette fois, et non Luke Skywalker. Le tout pour annoncer ceci: "Le livre de Boba Fett arrive en décembre 2021". Le spin-off est donc confirmé. Une belle surprise de plus.

Autant dire que les fans de Star Wars ne vont pas s'ennuyer l'année prochaine.