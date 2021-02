Bonne nouvelle pour les fans du Muppet Show : l’émission délirante et impertinente créée par Jim Henson en 1976 est (presque) intégralement disponible sur Disney +. Mais avant chaque épisode apparaît un message de mise en garde : “Ce programme comprend des représentations négatives et/ou des mauvais traitements envers des personnes ou des cultures. Ces stéréotypes étaient faux à l’époque et sont faux maintenant. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et susciter la conversation pour créer ensemble un avenir plus inclusif. Disney s’engage à créer des histoires aux thèmes inspirants et ambitieux. qui reflètent la riche diversité de l’expérience humaine à travers le monde.”

Un avertissement qui suscite des polémiques sur les réseaux sociaux : certains y voient l’imposition du politiquement correct, d’autres approuvent cette remise en perspective. Aucune raison précise n'a été apportée par Disney+, mais selon plusieurs médias américains, la plateforme de streaming voulait éviter d'être critiquée par certaines représentations des Indiens et des Asiatiques.

L'émission avec Chris Langham aurait été supprimée en raison de la condamnation du comédien en 2007 pour possession d'images pédopornographiques, tandis que la disparition du catalogue de celle mettant Brooke Shield en vedette ne serait due qu'à des problèmes de droits musicaux.

Alors, Disney+ a-t-il eu raison, ou pas, de publier cette mise en garde avant chaque épisodes ? Le débat est ouvert.