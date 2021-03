Avec The Mandalorian et WandaVision, extensions en série des univers Star Wars et Marvel, Disney+ semble avoir trouvé la formule magique pour doper ses abonnements (désormais au-delà des 100 millions) et créer l'événement. C'est dire l'importance du démarrage de The Falcon and the Winter Soldier, ce vendredi, pour la société qui vise désormais les 250 millions de souscripteurs à l'horizon 2024.

Kevin Feige, le big boss de Marvel, a d'ailleurs participé en personne à une conférence de presse virtuelle avec quelques privilégiés (dont nous étions) pour dévoiler les coulisses d'une série à la fois ultra-spectaculaire et très enrichissante pour l'univers MCU.