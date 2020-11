Les producteurs de The Mandalorian ont manifestement retenu la leçon de leur manque de prévoyance concernant le merchandising de Baby Yoda lors de la diffusion de la première saison de la série. Aussitôt, plein de petits malins avaient proposés des versions artisanales de The Child, que les fans se sont arrachées.

Cette fois, plus question de se faire avoir. Alors que le douzième épisode de la saga n'a été diffusé que vendredi dernier, les macarons bleus "empruntés" par le petit glouton vert à un écolier de la planète Nevarro sont déjà commercialisés. Sous licence LucasFilm, cette fois. La filme Williams Sonoma les commercialise, au prix de 50 dollars pour 12 pièces, sous le nom The Mandalorian Nevarro Nummies (ce qu'on peut traduire par Les délices de Nevarro). Voici leur description: "Inspirés par un moment de douceur lorsqu'un élève de Nevarro refuse de partager ses friandises avec The Child, les artisans californiens du XXIe siècle ont créé ces macarons aux amandes dans le style français éthéré (sic), capturant l'essence de la scène avec les délices de Nevarro. Pour un goût galactique authentique, chaque merveilleuse pièce est artistiquement fabriquée à la main avec une riche crème à la vanille."

Ceux qui ont vu la suite de la scène n'auront peut-être pas nécessairement envie d'en donner à leurs enfants. Même s'il faut reconnaître que c'est ce que The Child a mangé de plus appétissant dans la série...