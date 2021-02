Le vendredi 5 mars, Disney+ diffusera le neuvième et dernier épisode de la première saison de. Mais malgré son succès (selon Parrot Analytics, il s'agit tout simplement de la série la plus regardée au monde ce mois-ci), aucune suite n'a été annoncée pour le moment.

Kevin Feige, le big boss de Marvel, a quand même levé un petit coin du voile lors d'une interview pour le Television Critics Association Winter Press Tour. "Je suis à Marvel depuis trop longtemps pour dire un oui ou un non définitif à quoi que ce soit, en ce qui concerne une autre saison de WandaVision", a-t-il expliqué. Avant d'ajouter qu'Elizabeth Olsen "passera de WandaVision au film Doctor Strange". En clair, Wanda poursuivra ses aventures dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, long métrage qu'il est en train de tourner et autour duquel il entretient le mystère.

"Ce qui est amusant avec le MCU (l'univers cinématographique Marvel, ndlr), ce sont évidemment tous les crossovers qu'on peut établir entre les séries, entre les films. Donc, cela variera en fonction de l'histoire. Parfois, elle se poursuivra dans une saison 2, parfois dans un long métrage et reviendra dans une série par la suite. De temps en temps,mais cela doit encore être annoncé, nous concevons et prévoyons une deuxième saison pour certaines des séries à venir."

En lisant entre les lignes, la sorcière va faire parler ses multiples pouvoirs dans un long métrage consacré à Doctor Strange, avant de revenir sur le petit écran dans une suite qui ne fait que peu de doutes, tant les audiences sont excellentes. Mais la concurrence sera rude, puisque Marvel prévoit de nouvelles séries pour The Falcon and the Winter Soldier (attendue sur Disney+ le 19 mars), Loki (en mai), What... If ? (cet été), Ms. Marvel (fin d'année) et Hawkeye (fin d'année également).

Sans oublier les sagas actuellement en développement que sont Armor Wars, Guardians of the Galaxy Holiday Special, I Am Groot, Ironheart, M.O.D.O.K., Moon Knight, Secret Invasion, She-Hulk et Silk. Une abondance de projets qui explique pourquoi Kevin Feige ne se montre pas plus précis concernant la suite de WandaVision.