Les fans des séries sont impressionnants. Plus rien ne leur échappe. Comme le fameux gobelet de café Starbuck qui traînait négligemment sur la table lors d'une scène entre la Khaleesi Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) et Jon Snow (Kit Harington), qui a fait le tour du monde.

Cette fois, c'est le douzième épisode de la saga culte du moment, The Mandalorian, qui se retrouve sous le feu des commentaires ironiques. En cause, un boulette, pas évidente à voir au premier coup d’œil. Alors que Mando (Pedro Pascal), Cara Dune (Gina Carano) et Greef Karga (Carl Weather) affrontent des stormtroopers dans une de leurs bases sur la planète Nevarro, à l'arrière-plan, sur la gauche, dans l'entrée d'un couloir, on aperçoit partiellement un technicien, en jeans et t-shirt, montre au poignet, qui suit la séquence d'un point de vue privilégié. Clairement, vu la tenue, il ne s'agit pas d'un comédien de la saga.

Une bourde qui a déjà été énormément parodiée et commentée sur les réseaux sociaux. Notamment via un personnage Lego. Faut reconnaître que c'est amusant.