Pour atteindre désormais son nouvel objectif de 260 millions de souscripteurs d’ici 2024, Disney+ va injecter pas moins de 14 à 16 milliards de dollars dans des nouveaux programmes. Et principalement des séries.

Voici le programme en ce qui concerne La guerre des étoiles.

The Mandalorian S3. Mando le chasseur de prime et Grogu, le personnage le plus craquant de l’univers Star Wars, constituent les véritables locomotives de Disney+. Mais leurs aventures s’arrêtent provisoirement ce 18 décembre...