Vive la crise criait Yves Montand en son temps. Vive la pandémie doit-on se dire tout bas (tout haut, ce serait politiquement incorrect) chez Disney+, qui vole de succès en succès depuis le début de la pandémie. Après le triomphe de, la plateforme de streaming aux désormais 94,9 millions d'abonnés a de nouveau touché le jackpot en misant sur les super-héros en série.

Malgré un départ assez déroutant, WandaVision a rapidement trouvé son public, et en nombre bien plus conséquent que prévu. Selon la société Parrot Analytics, qui détermine l'audience (toutes les plateformes sont assez secrètes à ce sujet, sauf en cas de record battu) sur base des échanges sur les réseaux sociaux, des cotes attribuées mais aussi du piratage, les aventures de Wanda et de Vision s'imposent désormais comme la série la plus regardée au monde actuellement. Rien que ça.

Elle met aussi en avant les choix stratégiques posés par Disney+: "Avec les séries proposées intégralement en une fois comme c'est le cas sur Netflix, on constate des demandes très élevées pendant environ une semaine, explique à Forbes l'analyste Wade Payson-Denney. Elles explosent littéralement au début, mais elles s'estompent rapidement. C'est un succès rapide pour ces programmes. Tandis qu'avec la sortie d'un épisode par semaine, on constate que la popularité se construit progressivement dans le temps, tout spécialement pour des séries comme The Mandalorian et WandaVision. On en parle plus longtemps."

Les super-héros reprennent donc leur place en tête de la popularité. Comme au cinéma.