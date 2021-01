Harry Potter va-t-il effectuer son grand retour sur le petit écran ? Variety, une des deux "bibles" hollywoodiennes, affirme que le projet en est à ses tout premiers développements, en vue d'une série destinée à la plateforme de streaming HBO Max.

Par communiqué, Warner Bros. et HBO Max ont affirmé qu'"il n'y a pas de série Harry Potter en développement dans le studio ou sur la plateforme de streaming", mais Variety persiste, affirmant que "de multiples sources" lui avaient confirmé l'information. Et elle serait relativement logique. Harry Potter, c'est 500 millions de livres vendus dans le monde et 9,215 milliards de dollars engrangés par les huit sorties cinématographiques. Quant aux deux spin-offs relatifs aux Animaux fantastiques, ils ont déjà rapporté 1,46 milliard de dollars. C'est dire si le succès ne se dément pas. Or, on ne cesse de le répéter, c'est dans le domaine du streaming que les studios vont se battre à l'avenir, afin d'attirer un maximum d'abonnés. Disney a déjà décliné Star Wars et vient de lancer ses super-héros Marvel en série. La tentation doit forcément exister du côté de Warner d'en faire autant avec le joyau de sa couronne, Harry Potter.

Pour l'instant, l'information est démentie par le studio. Ce qui signifie, évidemment, qu'aucun scénariste ou acteur n'est attaché au projet et qu'il n'existe pas de date de sortie prévue. Mais on est prêt à parier que de nombreux fans espèrent que le studio changera très vite de position.

D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les propositions affluent déjà. Et beaucoup verraient bien une adaptation d'Harry Potter et l'enfant maudit en série...