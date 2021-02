Cela ne va pas être facile de faire patienter les 82 millions de fans qui ont visionné la première saison de Bridgerton sur Netflix lors des 28 premiers jours de sa diffusion. Car si le tournage n’a toujours pas débuté en raison des mesures sanitaires très strictes toujours en vigueur, le casting, lui, avance bel et bien. Et promet de nouvelles grimpées de la température.

Basée sur le deuxième livre de Julia Quinn, The viscount who loved me (traduit en français par Anthony), la suite sera centrée sur le fils aîné de la famille Bridgerton, Anthony. Largué par la cantatrice chère à son coeur, lasse de ses promesses jamais tenues, il reporte son attention sur une nouvelle venue dans la capitale britannique. En plus d’être extrêmement jolie, Kate Sharma séduit le tout-Londres par son intelligence, ses convictions et sa forte personnalité. Personne ne lui est plus insupportable que les débauchés qui papillonnent de femme en femme au gré de leurs libations nocturnes. Autant dire qu’entre ces deux-là, très protecteurs vis-à-vis des membres de leur famille, cela va faire des étincelles.

Pour incarner celle qui tiendra le rôle principal durant la nouvelle saison et qui fait partie des personnages préférés des fans des romans, le showrunner Chris Van Dusen et la productrice Shonda Rhimes ont jeté leur dévolu sur une comédienne britannique de 25 ans, Simone Ashley. Pas vraiment une inconnue, puisqu’elle tient le rôle récurrent d’Olivia Hanan dans la série Sex Education. Avant cela, elle s’était fait connaître dans la troisième saison de Broadchurch et dans Détective Pikachu.

Vu les réactions enthousiastes sur Internet (du style “Préparez-vous à tomber amoureux de Simone Ashley”), il s’agit manifestement d’un bon choix. Mais même Lady Whistledown ne peut dire quand jusque quand il faudra patienter pour la découvrir.