C’est le nouveau mot d’ordre des plateformes de streaming : tout ce qui a eu du succès au cinéma doit être décliné saga, pour fidéliser les abonnés. Monstres et Cie, le petit bijou tourné par Pixar en 2001, va donc fort logiquement bénéficier de ce traitement dans Monsters at Work.

“C’est une série, explique Billy Crystal dans une interview à Collider. John Goodman et moi doublons à nouveau Sully et Bob. L’action se situe six mois après la fin de Monstres et Cie. Donc, nous sommes au niveau des rires. Avec plein de nouveaux personnages et de nouvelles voix. Cela arrive pour le 20e anniversaire (en septembre, ndlr). Je ne sais pas quand cela sera diffusé, mais je peux vous promettre que c’est vraiment bon.”

Cette fois, l’histoire sera centrée sur Tylor Tuskmon, un technicien qui rêve d’épauler ses idoles, Sully et Bob Razowski. Le nombre d’épisodes à venir n’a pas été précisé, mais il ne fait aucun doute que la nouvelle production du showrunner Robert Gannaway (un habitué, puisqu'il a déjà produit les sésires sur Lilo et Stitch mais aussi sur les 101 dalmatiens) va faire un malheur auprès des enfants.