Leurs noms ne disent pour l’instant rien à presque tout le monde. Tout comme ceux d’Emilia Clarke, Kit Harrington, Peter Dinklage, Sophie Turner, Lena Headey ou Maisie Williams avant le tournage de Game of Thrones. Pour les jeunes comédiens engagés pour la prequel de la série culte, l’anonymat devrait donc bientôt être rangé au rayon des bons ou mauvais souvenirs. Petite présentation des futures stars de Westeros mille ans avant que l’hiver n’arrive, dont les rôles n’ont pas été précisés.

Naomi Ackie. La Britannique de 27 ans sera la personnalité la plus connue du groupe lorsque la prequel débarquera sur les petits écrans. Elle donnera en effet la réplique à Daisy Ridley, Adam Driver, Lupita Nyong’o et Mark Hamill dans L’Épisode IX de Star Wars.

Georgie Henley. À ce jour, l’Anglaise de 23 ans est le visage le plus célèbre du casting. Elle incarnait la petite Lucy dans Les chroniques de Narnia.

Denise Gough. L’Irlandaise de 38 ans sort d’une grande année 2018, qui l’a vue tenir l’un des rôles principaux de Juliet, naked et donner la réplique à Keira Knightley dans Colette.

Jamie Campbell Bower. Le Londonien de 30 ans s’est fait remarquer en incarnant le jeune Grindelwald dans le 2e volet des Animaux fantastiques.

Toby Regbo. Amusant : le Britannique de 27 ans, vu dans Mr Nobody de Jaco Van Dormael, a lui incarné le jeune Dumbledore dans Les crimes de Grindelwald.

Sheila Atim. Figure connue de la mode et de la chanson en Angleterre, l’actrice de 27 ans est considérée comme lun des plus beaux espoirs de son pays.

Ivanno Jeremiah (Humans) et Alex Sharp (To The Bone) sont eux de vrais anonymes.