Prison Break, qui avait réalisé un succès colossal entre 2005 et 2009 aux USA et partout en Europe était déjà revenu pour une cinquième saison en 2017. Et, depuis, des rumeurs circulaient sur une éventuelle suite des aventures des frères Burrows. En légende d'un selfie publié ce mardi, l’acteur Dominic Purcell s’est amusé à répondre à quelques rumeurs à son égard. “Rumeur numéro 1. Je suis vieux. Oui. J’ai 50 ans... , écrit ainsi l'interprète de Lincoln Burrows dans la série à succès. Rumeur numéro 2. Je suis chauve. Non, j’ai la tête pleine de cheveux ; les gens exigent que je les rase...”.

Avant d'évoquer la rumeur que tous les fans attendaient sur la suite des aventures de Wentwotrh Miller alias Michael Scofield. “Rumeur numéro 3, la saison pb 6 aura lieu. Oui”. Le terme abrégé de "pb" étant l’acronyme de “Prison Break”. La Fox, qui produit le programme, n'a toutefois encore rien confirmé de son côté. L'acteur américain termine son post en évoquant une autre rumeur. "Est-ce que j'aime les humains? Non. Pas en masse. Certainement pas."