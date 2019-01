Cela ne sera peut-être pas facile à expliquer aux étudiants en histoire de l’art qui se pencheront sur les jalons marquants de la télévision dans un siècle, mais le record de longévité des Simpson ne sera probablement jamais battu. Jusqu’à présent, Homer, Marge et leurs enfants ont fait rire jaune 663 fois les Américains en caricaturant tous leurs défauts, petits ou grands. Et d’après Variety, ce n’est pas fini.

La trentième saison doit s’achever à la mi-mars de cette année, et d’après Variety, une des bibles hollywoodiennes, sans attendre l’officialisation de son rachat par Disney, le studio 20th Century Fox négocierait avec Fox TV pour prolonger la saga de deux saisons supplémentaires.

Officiellement, rien n’a été confirmé. Mais si cet accord est avéré, à la fin de la trente-deuxième saison, au printemps 2021, la barre des 700 épisodes devrait être franchie. Un nombre qu’il devrait être impossible d’égaler à l’avenir, alors que les plateformes auront pris le pouvoir avec des programmes plus pointus et que les séries changeront encore plus vite pour mieux correspondre à l’évolution des goûts du public.

Dans cent ans, les apprentis historiens étudieront donc peut-être les Simpson en tant que monuments de la télé. Pas sûr qu’ils tomberont sous le charme de l’Amérique des XXe et XXIe siècle.