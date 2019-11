Sur le bébé Yoda, craquer vous allez", dirait ainsi le maître Jedi en personne. Et pour cause, la première série issue de l’univers Star Wars, diffusée sur la plateforme Disney +, fait sensation sur les réseaux sociaux avec un petit être à faire fondre toute la galaxie fondée par George Lucas.

Emmenée par Pedro Pascal de Narcos, The Mandalorian suit ce chasseur de prime nommé Dyn Jarren qui est engagé par des membres survivants de l’Empire pour traquer une créature de 50 ans. Mais depuis le 12 novembre dernier, la Toile s’enflamme pour tout autre chose. Les internautes ont en effet eu le vertige de l’émotion à la vue d’un petit être tout vert (plus connu sous son nom de Yoda dans sa version adulte) qui apparaît à la toute fin de ce premier volet. Si, d’après les puristes, il ne s’agit pas du mentor de Luke Skywalker lorsqu’il était tout petit (vu que le maître Jedi est mort au moment où la série prend part, à savoir cinq ans après le "Retour du Jedi"), le bébé Yoda fait toutefois le buzz ! "Je voulais surprendre les gens… Je suis vraiment fier que l’on y soit arrivé", a confié le réalisateur Jon Favreau au Collider. "Vous avez idée à quel point c’est difficile aujourd’hui ? Et les efforts que cela a nécessités auprès de tous ceux qui étaient présents sur le tournage ? Il a fallu dissimuler tous les indices, spécialement des fans de Star Wars qui scrutent la moindre chose, les catalogues de jouets, le matériel pour le marketing, les photos… Que ce secret le soit resté est incroyable. C’est excitant. C’est fun car les gens sont heureux d’avoir été surpris. Ils n’ont plus l’habitude de l’être de manière si positive."