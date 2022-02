Lorsque Jay Leno, animateur de l’émission The Tonight Show demande à Pamela Anderson (incarnée par Lily James) ce que ça fait d’être autant exposée au regard des autres, sa mine, pour une fois, devient grise au milieu des rires niais du public. "C’est horrible d’avoir quelque chose d’aussi intime qui vous est volé […] et exposé au monde entier. C’est dévastateur", confie-t-elle avec émotion. L’héroïne d’Alerte à Malibu s’accorde quelques secondes de flottement, avant de reprendre et d’arborer un large sourire.

Cette scène de Pam&Tommy (interdite aux moins de 18 ans) dépeint bien la pression pesant sur ses épaules. Et pour cause, la nouvelle mini-série de Disney+ raconte le terrible épisode du vol de sa "sextape" avec son compagnon de l’époque, Tommy Lee (Sebastian Stan), avec qui elle s’est mariée à Cancún après seulement quelques jours de relation. Il y avait de quoi craindre un navet bien vide, cette série biopic s’avère, pourtant, une très bonne surprise addictive.