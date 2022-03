Bilal, Romane, Samuel et Victor sont quatre amis inséparables. Au lycée ou en dehors, ces adolescents ne peuvent se passer les uns des autres et sont toujours en contact. Mais, leurs vies se retrouvent bouleversées lorsqu’un mystérieux événement les sépare et les propulse dans des dimensions parallèles. Dénominateur commun du groupe, Samuel est le seul à être resté indemne. Ensemble, ils vont essayer de comprendre ce qu’il s’est passé avec l’espoir de retrouver leur vie d’avant.

Disponible à partir de ce mercredi, Parallèles est l’une des premières séries originales de Disney + à être diffusée en France et à l’international. Un défi de taille pour la plateforme de la souris aux grandes oreilles qui se frotte à un genre peu représenté dans les séries françaises : le fantastique. "Nous avions à cœur de raconter une histoire fantastique à hauteur d’adolescents, à l’âge où on quitte l’innocence et où les liens de l’amitié sont indéfectibles, explique Quoc Dang Tran, créateur et coproducteur de la série. Les effets spéciaux et le spectaculaire nous importaient moins que les émotions et l’intime - nous avons été parfaitement été entendus par les équipes Disney qui nous ont accompagnés tout au long du projet avec enthousiasme."

Aperçu dans Clem, Thomas Chomel, interprète de Samuel, voit en Parallèles une façon de réaliser un rêve de gosse. "Le fantastique n’est pas mon genre préféré mais j’ai toujours grandi avec l’idée que j’aimerais m’y frotter en tant qu’acteur", explique le jeune comédien. "La complexité du scénario me plaisait aussi parce que ça joue avec le temps et avec les mondes. En fait, ce qui m’a tout de suite attiré, c’est que je n’ai pas tout compris du premier coup (rires) ! Ça m’intriguait."