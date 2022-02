Inondés par une actualité des plus tristes, certains apprécieront de se déconnecter de la réalité le temps d’une nouvelle série. Dramatique, humoristique, fantastique, il y en a pour tous les goûts sur les différentes plateformes. Ci-après, notre sélection de séries à ne pas manquer.

1/03 : En ouverture de mois, Netflix frappe fort en lançant The Guardians of Justice, une série originale signée Adi Shankar qui n’appartient ni à la franchise DC, ni à Marvel, mais qui relate les aventures de super-héros que l’on peut retrouver dans les comic books. Après avoir réussi à maintenir la paix pendant 40 ans, Marvelous Man cède le flambeau à son lieutenant implacable et violent Knight Hawk et au bon samaritain idéaliste, The Speed. Leur objectif : stopper la guerre nucléaire.

4/03 : Connue pour avoir joué dans plusieurs films et séries à succès, et notamment pour avoir reçu un Golden Globe pour son rôle dans United States of Tara, l’Australienne Toni Collette est à l’affiche de Son vrai visage sur Netflix. Adapté du best-seller de Karin Slaughter, ce thriller raconte l’histoire d’une femme qui va découvrir le lourd passé de sa mère décédée lors d’une attaque dans un centre commercial.

18/03 : Après avoir un succès mondial avec Dix pour cent, la créatrice de la série qui suit les aventures des agents de stars de cinéma est de retour avec une nouvelle pépite sur Netflix : Drôle. Celle-ci raconte l’histoire de quatre jeunes humoristes aux profils très différents qui tentent de faire de leur passion leur métier. La route vers la gloire est toutefois semée d’embûches.

23/03 : De son côté, Disney + sort sa première création originale française intitulée Parallèles. Fantastique, cette série pour adolescents créée par Quoc Dang Tran (Dix pour cent) raconte l’histoire de quatre amis dont la vie va totalement être perturbée lorsqu’ils se retrouvent propulsés dans des dimensions parallèles. Ensemble, ils vont tenter de percer le mystère… Au casting, on retrouve plusieurs acteurs qui ont déjà fait leurs preuves sur le petit écran. Parmi eux, Guillaume Labbé (Je te promets), Gil Alma (César Wagner) mais également Thomas Chomel (Clem) et Omar Mebrouk (HPI).