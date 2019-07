En plus de rendre hommage au regretté Luke Perry, la nouvelle vidéo de la suite de la célèbre série des années 90 - qui débarque le 7 août - permet enfin d’en savoir un peu plus sur l’avenir des personnages. On aperçoit notamment un baiser entre Donna et David, le retour du Peach Pit et surtout une scène au lit entre Brandon et Kelly. Ça promet !

