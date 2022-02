Pas facile de se faire une place dans une équipe déjà rodée. C’est pourtant le défi qu’a dû relever Constance Labbé, choisie pour remplacer Hélène de Fougerolles aux côtés de Tomer Sisley dans Balthazar. La comédienne ne reprend toutefois pas le rôle laissé par sa consœur. Dans cette quatrième saison, celle-ci se glissera dans la peau de Camille Costes, ancien membre de la BRB (Brigade de répression du banditisme) de Lille devenue la nouvelle capitaine du commissariat. “Le duo Hélène de Fougerolles et Tomer Sisley fonctionnait très bien. Les fidèles de la série, dont je fais partie, l’aimaient beaucoup. Quand on m’a proposé de rejoindre le casting, j’avais donc la pression, évidemment. Être le seul élément nouveau de l’équipe, c’est toujours stressant, confie Constance Labbé. Mais, j’ai la chance que les auteurs m’aient écrit un personnage totalement différent de celui d’Hélène Bach. Il n’y a pas de comparaison possible. On a des personnalités très différentes et nos rapports à Raphaël Balthazar ne sont pas les mêmes non plus. Je suis également arrivée au sein d’une équipe très gentille et accueillante. Tomer Sisley a été très bienveillant avec moi, ce qui a facilité mon insertion.”