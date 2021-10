Rien ne la prédestinait à se retrouver un jour à l’écran. Après avoir réussi son BAC, Romane Jolly commence à prendre des cours dans une école de cinéma avec le rêve d’être celle qui se trouve derrière la caméra. Quelques clips vidéos tournés plus tard pour des amis ont poussé la jeune femme à se poser cette question : "Pourquoi je ne tenterais pas ma chance alors que je me sens si bien devant la caméra ?" C’était il y a un an et demi. Depuis, les choses se sont accélérées. Alors qu’elle venait de signer avec une agence, un casting s’offre à elle, celui de Fugueuse. "Le réalisateur ne trouvait pas sa comédienne principale", explique Romane Jolly. "C’était un premier casting. Du coup, je suis arrivée très stressée et nerveuse. Mais, il y a eu une connexion évidente entre le réalisateur, Jérôme Cornuau, et moi. J’ai été choisie pour jouer le rôle de Léa et l’aventure a pu commencer."