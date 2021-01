Les séries événementielles et les records se succèdent à toute vitesse sur Netflix pour le moment. A peine le temps de savourer le triomphe de Lupin, série française la plus regardée de tous les temps sur la plateforme de streaming, qu'une autre saga, américaine celle-là même si elle est tournée en Angleterre, la chasse déjà de l'actualité. Avec 82 millions de vues en 28 jours à peine, Bridgerton réalise en effet le meilleur démarrage de toute l'histoire de Netflix, effaçant ainsi des tablettes The Witcher et ses 76 millions de fans.

Sans surprise, une deuxième saison a déjà été annoncée officiellement, même si en raison du covid, les conditions de tournage ne sont pas remplies pour l'instant. Pas de quoi décourager le showrunner Chis Van Dusen, les pensées déjà tournées vers un avenir encore plus lointain. "Nous savons tous que la famille Bridgerton comporte huit enfants, a-t-il déclaré dans une interview à BFI & Radio Times TV Festival. Ils vivent tous des histoires d'amour, on explore de manière extraordinaire leurs personnages et j'aimerais avoir la possibilité de montrer cela à l'écran pour chacun d'eux." En clair, il projette de transposer les huit romans de Julia Quinn dans les années à venir.

Une nouvelle qui ravit Phoebe Dynevor, alias Daphne Bridgerton à l'écran. Car pour elle, il reste à approfondir quelques thèmes essentiels. "Daphne est une femme qui veut se marier et avoir une famille, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une féministe à sa façon et qu'il n'y a pas des choses dont elle à envie. La manière dont les médias traitent les femmes, par exemple, voilà un thème vraiment bien intégré dans Bridgerton. J'aime aussi le fait que l'action se déroule en 1813 et que beaucoup de choses ont évolué depuis, même si nous souffrons toujours d'un système patriarcal."

Nicola Coughlan, qui incarne Penelope Featherington, apprécie, elle, tout particulièrement qu'on décrive "des aspects des jeunes filles qu'on ne montre généralement pas à l'écran. Il y a des histoires d'amour, mais la plus belle est celle entre Penelope et son amie Eloise Bridgerton, parce que c'est elle qui porte toute la série."

Il faudra faire preuve de patience avant de découvrir tout ça. Le tournage de la deuxième saison, centrée sur Anthony Bridgerton et l'apparition de nouveaux protagonistes, ne débutera au mieux qu'en mars. Pour une diffusion, dans le meilleur des cas, en toute fin d'année.