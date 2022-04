Un an et demi après son lancement, La Chronique des Bridgerton revient enfin pour une deuxième saison sur Netflix. Un moment que les fans de la série signée Shonda Rhimes, créatrice de Grey’s Anatomy, Private Practice ou encore Scandal, attendaient avec grande impatience. La preuve en chiffres…

De retour depuis le 25 mars dernier sur Netflix, le drama historique a accumulé un total de 251,7 millions d’heures de visionnage au cours de ses sept premiers jours. La Chronique des Bridgerton devient donc la série en langue anglaise la plus regardée de l’histoire de la plateforme de streaming. Un record dont s’est félicité Netflix sur Twitter.

Si les aventures d’Anthony, vicomte de Bridgerton, et de ses conquêtes, ont accumulé plus d’heures de visionnage que celles d’Inventing Anna, autre série à succès de Shonda Rhimes qui comptabilise 196 millions d’heures sur Netflix, la série est loin de dépasser le tenant du titre mondial, à savoir Squid Game avec 571,8 millions d’heures de visionnage lors de sa première semaine sur la plateforme de streaming.

Et ce n’est pas fini

Alors que la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton vient à peine de sortir sur Netflix, la troisième saison est déjà sur toutes les lèvres. Ce qui taraude les fans de la série ? Quel couple sera désormais mis en lumière après Daphné et Simon et Anthony et Kate. Et, selon les premières rumeurs, le grand retour de Regé-Jean Page, interprète de Simon Basset, le duc de Hastings, pourrait bien marquer cette suite.