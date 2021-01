C’était attendu, mais pas dans ces proportions-là. Netflix a franchi une barre mythique et conforte sa position de leader avec désormais 203,7 millions d’abonnés. Soit une augmentation de 36,6 millions de souscripteurs en 2020, éclipsant de la sorte de record de 28,6 millions d’adhérents supplémentaires en 2018.

Fait remarquable pour la plateforme de streaming : 80 % de ses nouveaux clients vivent en dehors des Etats-Unis et du Canada. Et prioritairement en Europe. Ce qui explique les chiffres très impressionnants réalisés par Lupin (70 millions de vues attendues pour la série française emmenée par Omar Sy) ou les sagas espagnoles La Casa de Papel (65 millions de spectateurs) ou Serena (25 millions), l’allemande Barbarians (37 millions), la coréenne Sweet Home (22 millions) ou la japonaise Alice in Borderland (18 millions). Sans oublier, naturellement, les aventures historiques à forte coloration européenne comme The Crown (championne incontestée de 2020 sur Netflix avec 100 millions de vues) ou The Bridgerton (63 millions, pour devancer de très peu The Queen’s Gambit et ses 62 millions de fans)

Netflix pèse désormais 25 milliards de dollars

Si les séries constituent le fonds de commerce de Netflix, les longs métrages y occupent désormais aussi une place de choix. Et attirent même souvent plus de souscripteurs. La preuve : 99 millions ont visionné les aventures de Chris Hemsworth dans Extraction, 72 millions le film de George Clooney Midnight Sky, 68 millions pour la comédie romantique Holidate, 61 millions The Christmas Chronicles : Part Two, 53 millions la réalisation de Robert Rodriguez, We Can Be Heroes, ou 43 millions le long métrage d’animation Over the Moon.

Facile, dès lors, de comprendre pourquoi Netflix investit tous azimuts un peu partout dans le monde. Avec pas moins de 500 projets actuellement en chantier, dont 71 fictions qui auraient pu se retrouver dans les salles de cinéma et qui seront proposées en 2021. Il faut dire qu’elle en a les moyens : la société pèse désormais plus de 25 milliards de dollars.