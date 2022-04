Depuis le 8 mars dernier, la plateforme Salto propose la série The thing about Pam, avec la magistrale et méconnaissable de Renée Zellweger dans le rôle principal. Inspirée d’une terrible/sordide histoire vraie, celle des meurtres de Louis Gumpenberger et Betsy Faria par Pam Hupp, cette production nous confirme l’immense talent de l’actrice texane…

L’affaire Pam Hupp, c’est quoi ?

En 2016, Louis Gumpenberger, qui souffrait de graves déficiences mentales et physiques, est abattu au domicile de Pam Hupp à O’Fallon, dans le Missouri. Face aux jurés, l’accusée affirme avoir tiré sur l’homme en état de légitime défense, après avoir été poursuivie et menacée avec un couteau. Une version qui ne convainc guère son auditoire, poussant l’intéressée à finalement plaider coupable. Peu après, la quinquagénaire fait l’objet d’une deuxième enquête concernant la mort de son amie Betsy Faria, survenue en décembre 2011.

Dernière personne à l’avoir vue vivante, Pam Hupp accuse alors le mari de la victime, Russ Faria.