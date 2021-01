La guerre entre les grandes plateformes de streaming ne se jouera pas seulement sur le terrain des blockbusters, mais aussi et même surtout sur celui des séries. HBO Max l'a bien compris, en relançant la série culte, avec trois de ses quatre interprètes principales (Kim Catrall a refusé de revenir).

Mais pour créer ainsi l'événement, elle a dû largement ouvrir son portefeuille. En offrant à Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis un cachet d'un million de dollars par épisode (il y en aura dix en tout). Un salaire qui s'impose tout doucement comme la norme pour les grosses pointures du petit écran, puisqu'il a déjà été offert à Reese Witherspoon pour The Morning Show ou pour Little Fires Everywhere sur Hulu, Kerry Washington pour Little Fires Everywhere, Jennifer Aniston pour The Morning Show, Steve Carell Space Force sur Netflix, Jeff Bridges pour The Old Man sur Hulu, Elizabeth Moss pour La servante écarlate sur Hulu, Nicole Kidman pour Nine Perfect Strangers sur Hulu ou tout le casting de Friends ou de Game of Thrones pour la dernière saison.

Cela dit, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis pourraient encore améliorer leur situation, puisqu'elles officieront toutes les trois en tant que productrice de la nouvelle série intitulée And Just Like That... Pour elles, 2021 commence donc on ne peut mieux.