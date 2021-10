Julia Ormond rejoint le casting de "The Walking Dead", pour un spin-off qui parle directement aux ados. Rencontre.

Dans ce nouveau spin-off tiré de la série horrifique “The Walking dead”, l’actrice britannique joue Elizabeth Kublek un lieutenant-colonel du CRM, autrement connu sous le nom de Civic Republic Military. Miss Ormond n’est pas une inconnue. Elle a été à l’affiche de films majeurs comme “Ma semaine avec Marilyn, Legends of the Fall, First Knight, Sabrina, The Barber of Siberia” etc. En ce qui concerne la télévision, la star des années 90 a même remporté l’Emmy Award de la meilleure actrice de soutien dans une mini-série ou un film dans le film HBO, “Temple Grandin”. Elle est également apparue dans de nombreuses séries telles que “CSI : New York, Les Sorcières de l’East End, Forever et Chercheur d’or”. C’est donc une valeur sûre qu’a embauchée la chaîne AMC !