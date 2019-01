HBO l’a annoncée dans la nuit de dimanche à lundi.

Les fans de Game of Thrones vont être ravis. Après des mois d’attente, HBO vient enfin de dévoiler la date de sortie de la huitième et dernière saison de la série à succès. Il faudra attendre le 14 avril prochain pour découvrir la suite des aventures de Jon Snow, découpée en six épisodes de 80 minutes.

Pour mettre l’eau à la bouche avant le jour J, la chaine américaine a sorti un nouveau trailer de cette huitième saison. On y voit Jon Snow dans les cryptes de Winterfell accompagné de Sansa et Arya Stark.