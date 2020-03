Sarah Stern rejoint le casting, déjà très prestigieux, de

Dévoilée au grand public grâce aux films Les Tuche, dans lesquels elle incarne Stéphanie, la fille ambitieuse de Jeff Tuche, Sarah Stern s’attaque, dans la troisième saison de Baron Noir, à un personnage plus sombre et calculateur, celui de Léandra Tallier, députée européenne du Rassemblement National qui va se rallier à Christophe Mercier lorsque ce dernier annonce son intention de se présenter au scrutin et commence la tournée des mairies. Un rôle à mille lieues de celui qu’elle interprète depuis neuf ans dans la saga familiale… "La comédie n’est pas vraiment considérée comme noble dans le milieu du cinéma. Mais, cela ne m’a pas empêchée de jouer des personnages très différents. C’est ce qui me stimule dans ce métier", explique la comédienne. "Je sais que je peux aussi bien jouer dans une comédie que dans un drame. En tout cas, ce qui est sûr, c’est que je ne suis pas prête à me cantonner à un registre en particulier."

Qu’est ce qui vous a poussé à accepter le rôle de Léandra Tallier dans Baron Noir ?

"En tant que spectatrice, j’ai toujours eu un penchant pour les séries politiques. Avant de jouer dans Baron Noir , j’ai, par exemple, dévoré les saisons de The West Wing (À la maison blanche, en français NdlR) et j’ai commencé House of Cards . J’étais donc très heureuse qu’on me propose le rôle d’une femme politique dans une série avec un casting aussi monstrueux. C’est la première fois que je joue une femme de pouvoir. C’est jouissif car plutôt rare à l’écran finalement. J’avais déjà joué une reine avec une certaine autorité dans Borgia mais c’était encore différent. Dans Baron Noir , Léandra est dans la tactique, la manipulation. C’est une calculatrice et ce côté-là me plaisait bien dans le personnage."

Comment vous êtes-vous préparée à ce rôle ? Êtes-vous passée par une phase de documentation ?

(...)