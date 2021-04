Mine de rien, de Goal ! : naissance d'un prodige à la série Modern Family, en passant notamment par Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E. ou Le Roi Arthur: la légende d'Excalibur, David Beckhmam s'est déjà offert 17 apparitions sur les grands et les petits écrans. Mais la dix-huitième risque d'être plus mémorable, car bien plus longue, que les autres.

En collaboration avec sa propre maison de production, Studio 99, Disney+ va faire du légendaire milieu de terrain de Manchester United le héros d'une nouvelle docu-série, Save Our Squad. Avec un petit côté autobiographique, puisqu'il va retrouver les terrains de football de l'Est de Londres, là où il a grandi, pour servir de mentor à une équipe de jeunes joueurs amateurs en grande difficulté. Un "pitch" qui rappelle nos célèbres Héros du gazon. Un rôle qu'il prend manifestement très au sérieux, puisqu'il a déclaré, via communiqué, que “l’opportunité de redonner à ces communautés qui lui ont tout donné en tant que mentor est incroyable. Je suis très heureux de faire Save Our Squad avec Twenty Twenty et de montrer le genre d’équipe dont je faisais partie quand j’étais jeune. Le football amateur m’a servi de tremplin. J’ai eu la chance incroyable de faire une longue carrière professionnelle, couronnée de succès, et je me réjouis d’avoir aujourd’hui l’occasion d’aider à mon tour ces équipes. Il est très important d’accompagner les jeunes talents, et je suis ravi de collaborer avec Disney+ sur ce projet.

Tout en laissant entendre que d'autres stars du ballon rond pourraient faire des apparitions aux côtés de David Beckham, le producteur de la série promet, lui, que la série "sera passionnante, dramatique, édifiante et pleine de cœur et de courage – tout ce que David avait à l’époque dans son jeu. Nous sommes absolument ravis d’accueillir David Beckham chez Disney+. C’est l’occasion rêvée de souligner l’importance et l’impact du football amateur au Royaume-Uni."

Aucune date de diffusion n'a été annoncée. Mais on peut d'ores et déjà lui garantir un gros score... d'audience.