Selon Satellifax, la production de la série serait actuellement en train de travailler sur un " beau final" qui devrait marquer le public.

Un arrêt après l'arrivée de plusieurs nouvelles recrues

Si Section de recherches n'est pas la première série du genre à disparaître des écrans ces derniers temps ( Alice Nevers et Profilage ont, elles aussi, été arrêtées après de nombreuses saisons), l'annonce de son arrêt est toutefois une surprise, d'autant plus que des nouvelles recrues avaient intégré le casting récemment. Parmi elles, Mélanie Maudran, l'une des actrices phares d' Un si grand soleil sur France 2, et Fabienne Carat, comédienne qui a quitté Plus belle la vie, après 16 ans dans le rôle de Samia Nasri, pour voguer vers de nouveaux horizons.

Triste nouvelle pour les fans de. Alors qu'elle s'apprête à fêter ses 15 ans de diffusion, on apprend que la série policière portée par Xavier Deluc, alias le capitaine Martin Bernier, s'arrêtera à la fin de sa quatorzième saison. Et cela malgré des audiences plutôt favorables en France, avec plus de 5 millions de téléspectateurs, comme en Belgique, avec près de 300.000 fidèles.