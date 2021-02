Une étude qui devrait donner le sourire du côté de Disney, puisqu'elle prévoit qu'en 2026, la plateforme aux grandes oreilles rondes deviendra leader du marché avec 294 millions d'abonnés. Soit huit de plus que l'incontestable numéro un actuel, Netflix. Les deux géants feraient encore un peu plus le vide autour d'eux, Amazon Prime suivrait à bonne distance, avec 184 millions de souscripteurs, tandis que HBO Max (50 millions de clients) et Apple TV+ (11 millions) resteraient fortement à la traîne. Et le reste de la concurrence ? Selon les analystes, les services de streaming chinois attireraient, tous ensemble, 279 millions de consommateurs, tandis que tous les autres plateformes mondiales en toucheraient, ensemble, 284 millions. Au total, dans un petit lustre à peine, la planète compterait donc 1,188 milliard d'abonnés à une plateforme de streaming. Soit environ un humain sur sept. Des chiffres qui en disent long sur l'évolution de notre manière de regarder des fictions à l'avenir.

Alors qu'il nous est à peu près impossible de savoir ce qu'on sera autorisé à faire dans une semaine et encore plus de programmer avec certitude ses vacances d'été, les spécialiste de Digital TV Research, eux, n'éprouvent manifestement pas beaucoup de difficulté à tirer des plans sur la comète et déjà envisager à quoi ressemblera le monde du streaming dans cinq ans.