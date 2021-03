Avec ce résultat, le Belge entre dans la catégorie des gros consommateurs de Netflix. La moyenne mondiale est en effet de 47 jours (8 pour les films, 39 pour les séries). Mais 51 jours, cela ne suffit pas pour entrer dans le club des goinfres. Les Péruviens restent devant la plateforme 80 jours par an, les Argentins 77, les Chiliens 75, les Mexicains 74 et les Colombiens 70. Ceci explique sans doute l'abondance de productions en langue espagnole.

Les Américains se contentent de 63 jours, tandis qu'en Europe, les Suisses s'imposent comme les champions du divan avec 57 jours, soit deux de plus que les Britanniques et cinq de plus que les Irlandais et les Hollandais. Les Belges arrivent en cinquième position, à égalité avec les Français et les Suédois.

A l'autre bout de l'échelle, ce sont les Slovaques qui font le plus chuter la moyenne, avec "seulement" 24 jours complets passés devant Netflix.

Des chiffres qui donnent le tournis et amènent quand même à réfléchir sur le temps passé à cette seule occupation.

Les chiffres sont fous. Et donnent une idée de l'importance prise par les plateformes de streaming dans le monde qui tourne à l'heure du covid. Selon une étude de Comparitech menée auprès de 24.796 abonnés de Netflix à travers 46 pays, le Belge passe l'équivalent de 51 jours complets par an à regarder la plateforme de streaming au 203 millions de souscripteurs. Soit près d'un septième de son temps. Pour une seule plateforme de streaming ! Si on ajoute Disney+ et les chaînes de télé, pas besoin de chercher plus loin ce qui occupe la plus grande partie de nos temps libres.