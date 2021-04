Serena Williams a annoncé ce mardi qu'elle avait signé un contrat avec la plateforme de streaming à la demande, Amazon Prime. Une série documentaire retracera dès lors la carrière de cette championne du tennis tout comme sa vie personnelle. Dans une interview accordée à Vanity Fair, elle a expliqué être vraiment enthousiaste à l'idée de cette collaboration. "Je suis vraiment enthousiaste. On est en train de travailler pour amener à l'écran des histoires qui touche vraiment le coeur. J’ai beaucoup d’histoires que j’ai hâte de raconter, y compris la mienne, et je suis impatiente de les partager avec le monde entier”.

Un entrain partagé par la directrice d'Amazon Studios, Jennifer Salke, qui a indiqué : "Serena a transformé le tennis. Elle est devenue l’une des athlètes les plus inspirantes de sa génération, admirée non seulement pour ses prouesses inégalées sur le court, mais aussi pour son dévouement à la défense des droits”.

La série, dont on ne connaît pas encore le nom, sera produite par Plum Pictures, Goalhanger Films et Amazon Studios tandis que Serena Williams, et l'entraîner de tennis Patrick Mouratoglou, Stuart Cabb et Tony Pastor en seront les producteurs exécutifs. L'atlhète est donc en passe d'avoir une seconde série documentaure, après "Being Serena" diffusée sur HBO en 2018.