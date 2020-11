C'est une nouvelle que les fans de la série attendent depuis des mois. La réunion de toutes les stars de Friends, prévue originellement sur HBO le 27 mai dernier, devrait désormais être diffusée en mars 2021. Il l'a annoncé sur Tweeter:

Ces retrouvailles, où Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) et David Schwimmer (Ross) n'incarneront pas leurs personnages mais apparaîtront sous leur propre identité, devrait être enregistré au tout début de 2021. Même s'il ne s'agira pas d'une nouvelle aventure, vu l'énorme succès de la série qui reste toujours parmi les plus regardées au monde, le succès est d'ores et déjà garanti pour HBO Max.