L'avènement des plateformes des streaming fait manifestement le bonheur des concepteurs de séries. Qui croulent sous les demandes. C'est tout particulièrement le cas de Scott Frank, le scénariste floridien de 60 ans devenu une star dans sa profession suite au triomphe de sa saga sur le jeu d'échecs,. Avec sa cote actuelle, rien ne lui sera refusé. Et il en profite pour réaliser un vieux rêve, la suite duen mini-série.

Tourné en 1941 par John Huston et considéré comme un chef-d'oeuvre du film noir, Le Faucon maltais se concentre sur l'enquête menée par un privé assez peu orthodoxe, désabusé et très efficace, Sam Spade (incarné par Humphrey Bogart). Scott Frank, lui, aimerait prolonger ce grand classique du 7e art, comme il l'a confié à The Watch: "Et si on découvrait Sam Spade plus loin dans sa vie, à l'âge de 60 ans ?, explique-t-il. C'est désormais un expatrié vivant dans le Sud de la France. Son passé le rattrape dans une petite ville. Ce sera une série en six épisodes, avec Clive Owen."

Le pitch est plutôt traditionnel, mais s'il le traite aussi bien que celui de The Queen's Gambit, cela devrait largement valoir le coup d'oeil.