Mixte

Deuxième création française Amazon après Deutsch-les-Landes, en 2018, Mixte va replonger les abonnés de la plateforme dans la France des années 1960, à l’heure où les lycées mixtes commencent à voir le jour. L’histoire se déroule en 1963, au Lycée Voltaire, jusqu’ici occupé que par des garçons. L’arrivée de onze étudiantes va créer une onde de choc au sein de l’établissement, tant au niveau des élèves que dans le corps professoral. Garçons et filles vont devoir apprendre à partager leur quotidien et à maîtriser leurs pulsions. Au programme de cette mini-série, huit épisodes diffusés en deux parties (les 14 et 21 juin) et, surtout, un jeune casting qui vaut le détour. On y retrouve Pierre Deladonchamps, qui a reçu le César du meilleur espoir masculin pour L’Inconnu du lac, ou encore l’actrice franco-belge Lula Cotton-Frapier.

Première partie disponible à partir du 14 juin sur Amazon Prime Video.

Shameless

Les Gallagher de Shameless reviennent pour une onzième et ultime saison sur Amazon Prime Vidéo. La série, qui a l’habitude de traiter avec humour des sujets sérieux comme la drogue ou l’homosexualité, se penchera, lors de ce dernier chapitre, sur la crise sanitaire qui touche le monde entier depuis plus d’un an. Et cela, en donnant des nouvelles du mariage d’Ian et Mickey ou encore de la vie de célibataire de Debbie. Une dernière danse pour la série qui aura bien vécu et qui évite, de la sorte, de commettre le pas de travers de la saison de trop.

La saison 11 à partir du 15 juin sur Amazon Prime Vidéo.

Sex/Life

Si la météo fait encore des siennes en Belgique, les abonnés de Netflix pourront compter sur Sex/Life pour réchauffer les foyers, à la façon des précédents Cinquante nuances de Grey ou After. Adaptée du roman 4 hommes en 44 chapitres, cette série romantique et sexy relate l’histoire d’un triangle amoureux entre une femme, son passé et son mari. Lassée de son quotidien bien rangé, Billie Connelly – incarnée par Sarah Shahi (The L World) – se souvient de ses souvenirs coquins avec son ancien compagnon et décide de les mettre sur papier dans un journal intime… qui tombe dans les mains de son époux… Ces révélations raviveront-elles la flamme du couple qui manque cruellement de piment ou renverront-elles Billie à son ancienne vie ?

La saison 1 à partir du 25 juin sur Netflix.

Young Royals

Après The Crown, Netflix dégaine sa nouvelle série royale, Young Royals. Sorte de teen drama à la Elite ou Gossip Girl, cette série scandinave relate la vie du prince Wilhelm – incarné par le jeune acteur suédois Ervin Ryding – qui, dégagé de toute obligation royale, se prend à rêver d’un avenir où il jouirait d’une liberté la plus totale. Son rêve est cependant mis en péril lorsqu’il se retrouve premier dans l’ordre de succession au trône… Un nouveau rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les amateurs d'histoires de têtes couronnées, de princes et de princesses.

La saison 1 à partir du 1er juillet sur Netflix.