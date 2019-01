Chacune de ses apparitions, dans la dernière saison de Danse avec les stars, suscitait d’innombrables réactions sur les réseaux sociaux. En bien - comme elle est belle, sexy, etc. - comme en mal - a-t-on idée de porter des vêtements et/ou des chaussures au prix indécent ? -, il n’était question que de Shy’m après chaque prime.

TF1, chaîne qui en connaît un rayon en matière de temps de cerveau disponible, s’est donc dit qu’il ne serait pas sot que ses téléspectateurs utilisent le leur à regarder la belle jouer les actrices dans une de ses séries. Ce sera donc Profilage, qui va entrer dans sa dixième année, mais sans Juliette Roudet (qui incarnait Adèle Delettre). La brunette, après trois saisons de bons et loyaux services, a fait savoir qu’elle comptait aller voir ailleurs si elle y était toujours et se lancer dans de nouvelles aventures télévisuelles.

C’est donc vers une autre brune, pas exactement du même genre, que la production s’est tournée. Une info balancée par Bernard Montiel dans Touche pas à mon poste et que Philippe Bas, le beau gosse de Profilage, a confirmée sur les ondes de Sud Radio. "Je suis ravi. Je l’avais déjà rencontrée, on a fait partie du jury Miss France. […] C’est une personne avec laquelle j’ai fait des essais, ça ne s’est pas fait comme ça, d’un coup. Et c’est une personne qui a l’air formidable et, surtout, qui joue très bien. " S’il le dit…

La principale intéressée, elle, se tait pour l’instant dans toutes les langues, préférant donner de la voix sur l’album - son 7e - qu’elle est en train de peaufiner pour le plus grand plaisir de ses fans. En espérant faire mieux qu’avec Héros, sorti en 2017, et qui n’avait jamais vraiment décollé dans les charts…