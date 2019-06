Sophie Turner a définitivement rangé au placard les robes de Game of Thrones. Et entend ne plus jamais les porter.

"Non, il était temps de dire au revoir. Sansa est arrivée finalement à une fin qui me rend heureuse… J’ai passé dix années à voir ce personnage grandir, et elle est à son apogée, là ! Je suis sûre que si elle continuait dans un spin-off, ce serait la chute pour elle. Elle devrait traverser d’autres traumatismes terribles ou quelque chose du genre, et je ne veux pas faire ça." Voilà qui a le mérite de la clarté.