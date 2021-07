Tonya Kinzinger

Dix ans après la fin de Sous le soleil, Tonya Kinzinger, alias Jessica Lowry, est de retour dans une fiction régulière, tournée cette fois-ci à Montpellier : Un si grand soleil (France 2 et RTL Play). Elle y incarne le Dr Janet Lewis, chef de service à l’hôpital. “Je ne m’étais pas rendu compte à quel point tout cela me manquait jusqu’au jour où j’ai mis les pieds sur le plateau d’Un si grand soleil. C’était comme un retour à la maison pour moi”, nous explique la comédienne qui a eu l’occasion de tourner à nouveau avec son ancienne camarade, Bénédicte Delmas, puisque cette dernière a réalisé plusieurs épisodes du feuilleton français.

Bénédicte Delmas

Alors qu’elle incarnait encore Laure Olivier dans Sous le Soleil, Bénédicte Delmas n’a pas caché son intérêt pour la réalisation et l’écriture. Après plusieurs courts-métrages, la comédienne a réalisé plusieurs épisodes de Sous le soleil et est devenue réalisatrice officielle de Plus belle la vie. Sa vie d’actrice révolue, elle poursuit ses activités derrière la caméra en travaillant pour Section de recherches, Caïn, Tandem, Mongeville, Clem ou encore Un si grand soleil.

Adeline Blondieau

Installée en Camargue, Adeline Blondieau a, elle, décidé de s’éloigner des écrans depuis plusieurs années. Après un burn-out et son procès très médiatisé contre Johnny Hallyday, son ex-mari, l‘ancienne interprète de Caroline Drancourt se tourne vers la sophrologie. Depuis deux ans, la comédienne anime, en effet, des ateliers et aide ses patients à gérer leur stress pour, par exemple, prendre la parole en public. Elle est également auteur de l’ouvrage Le Yoga des enfants, paru en 2020 aux éditions Courrier du livre.

Avy Marciano

Avy Marciano fait partie de ces acteurs à avoir eu droit à une seconde vie dans un même feuilleton. Interprète du chanteur rebelle Samuel Devos, de 1996 à 1998, le comédien a réintégré le casting de Sous le soleil, quatre ans après la mort de son personnage, cette fois-ci dans la peau de David Callas. Aujourd’hui, il continue son chemin dans les feuilletons avec le rôle récurrent de Sacha Malkavian dans Plus belle la vie. En parallèle, il apparaît dans plusieurs fictions télé et est également au théâtre avec le seul en scène Une heure avant le mariage.