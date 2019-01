L’événement n’est assurément pas banal. Ce n’est pas tous les jours qu’une série télévisée est construite sur une idée émise par le président du pays le plus puissant du monde, les États-Unis. Et pourtant, les concepteurs de Space Force ne s’en cachent pas : sans Donald Trump, cette nouvelle saga n’aurait jamais vu le jour. Oui, oui, Donald Trump, qui ne pense donc pas uniquement à construire des murs et à twitter sur tout et sur rien.

Le 18 juin 2018, l’homme à la coiffure d’un jaune indéfinissable lance un appel à la création d’une sixième branche militaire, à côté de l’US Army, l’US Navy, l’US Air Force, l’US Marine Corps et l’US Coast Guard : un Space Command. Son objectif : "Protéger les satellites et répondre à toutes les tâches relatives à l’espace."

Il n’en fallait pas plus au créateur de la série The Office, Greg Daniels, et Steve Carrell, pour imaginer les aventures vécues par un groupe de personnes chargées de concevoir et d’organiser cette nouvelle division militaire.

Le premier épisode de ce qui se présente comme une comédie n’a pas encore été écrit, mais Netflix a déjà commandé une série complète à Greg Daniels et Steve Carell. Ce dernier ne se contentera pas de produire ce nouveau show. Il y tiendra aussi le rôle principal. Avec un joli chèque à la clef. Selon des sources proches du projet, citées par The Hollywood Reporter, chaque épisode tourné lui rapporterait un million de dollars. Un montant astronomique, jusqu’à présent réservé aux seules stars de Big Bang Theory.

Il devra juste faire preuve d’un peu de patience avant de palper les billets verts : le projet n’en est qu’à ses balbutiements, et aucune date de tournage ou de diffusion n’a été avancée.