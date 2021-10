Le pays du matin calme s’est réveillé dans un tintamarre suite à la sortie de son jeu du calamar depuis le 17 septembre dernier sur Netflix. En effet, Squid Game est la première série coréenne à s’imposer en tête du top 10 de la plateforme de streaming partout sur notre planète (elle était 2e en Belgique lors de sa semaine de sortie, numéro 1 cette semaine). À tel point qu’elle pourrait détrôner Casa de papel et qu’elle fait même flamber le secteur des médias à la Bourse de Séoul. Les thrillers coréens ont le vent en pou (l) pe ! "Squid Game sera sans aucun doute notre plus grande série non-anglophone au monde", a déclaré Ted Sarandos, le codirigeant de Netflix. "Il est probable qu’elle soit même notre plus grande série de tous les temps."

La série qui a les crocs et rend accro

Fortement inspirée par le film classique japonais Battle Royale (jeu de survie dans lequel les adversaires s’affrontent tous en même temps et dont il ne peut rester, selon le principe du "dernier homme debout" ou de la loi du plus fort/plus adapté, qu’un seul vainqueur vivant), Squid Game affole les amateurs de sensations… mortelles. "Ça m’a coûté une nuit blanche !"; "Je n’en dors plus" ; "C’est un truc de dingue !", peut-on notamment lire comme témoignages de téléspectateurs de ce mystérieux jeu du calamar.