Faudra-t-il bientôt instaurer des cours d’histoire centrés uniquement sur l’univers de Star Wars pour s’y retrouver dans cette saga aux déclinaisons multiples ? Il ne sera pas toujours simple de s’y retrouver entre les neuf films, les spin-off cinématographiques, la série consacrée à Obi-Wan Kenobi attendue en 2022, la troisième saison de The Mandalorian (espérée fin 2022), The Book of Bobba Fett (qui devrait débuter en décembre de cette année) et les déclinaisons que constituent The Bad Batch, Rogue Squadron, Visions, Andor, Ahsoka ou Ranger of the Republic (mais cette dernière ne serait peut-être plus d’actualité chez LucasFilm).

Et comme si cela ne suffisait pas, d’après le site The Hashtag Show, les scénaristes J.D. Dillard (Sleight) et Matt Owens (Luke Cage, Les agents du Shield) sont en train de plancher pour une nouvelle série destinée à Disney+. L’objectif serait de mettre en valeur un des héros de la dernière trilogie sur grand écran, Finn, que beaucoup de fans auraient aimé voir tenir un plus grand rôle. L’objectif serait donc d’explorer son passé, et notamment les raisons qui l’ont contraint à rejoindre le Premier Ordre, puis de le voir évoluer dans des aventures qui se poursuivraient après la saga Skywalker.

Convaincre John Boyega de reprendre son rôle ne devrait pas être trop compliqué, tant il a multiplié les appels du pied en ce sens ces derniers mois. Mais on ignore si Daisy Ridley et Oscar Isaac seraient prêts à le rejoindre dans cette nouvelle aventure.

Le projet n’en est toujours qu’à ses balbutiements. Mais on va bien avoir besoin de la Force pour ne pas s’y perdre.